Apontada como tóxica por Xuxa, Marlene Mattos manda indireta: ‘Meu jeito de ser’

“Xuxa, o documentário” estreou na quinta-feira (13), no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. Um dos episódios promoveu um reencontro da apresentadora com Marlene Mattos, sua ex-empresária, após 19 anos de rompimento, e evidencia a complicada relação entre elas.

Apontada como tóxica no ambiente de trabalho e responsável por práticas de assédio moral com a equipe da artista, Marlene afirmou não se arrepender e, ainda, disse que “faria tudo de novo, se fosse preciso”, fato que impressionou Xuxa. Após a repercussão, a empresária passou a usar as redes sociais para mandar algumas indiretas.

No Instagram, na segunda-feira, 17, Marlene publicou a seguinte mensagem: “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois”. Na legenda, ela alfinetou: “Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser”.

