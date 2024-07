Apontada como pivô da separação de Yuri Lima e Iza, Kevelin Gomes se pronuncia e nega ser amante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 18:11 Para compartilhar:

Exposta após o anúncio da separação de Iza e Yuri Lima, a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes se pronunciou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira, 11, para se defender da acusação de que seria amante do jogador.

Ela negou ter vazado as conversas entre ela e o atleta e garantiu que não teve intenção de acabar com o relacionamento dele com a cantora, que está grávida de seis meses.

+Yuri Lima quebra silêncio e fala pela primeira vez após fim de romance com Iza: ‘A culpa é toda minha’

+Influenciadora diz que amante de Yuri Lima ‘acabou com seu casamento’

O suposto caso entre eles veio à tona após ela fornecer prints de conversas recentes com Yuri, cujo conteúdo inclui palavras de cunho erótico, ao colunita Leo Dias, que, ante de publicar o material, entregou à cantora. Iza deu fim a seu relacionamento, na última quarta-feira, 10, com anúncio em vídeo nas redes sociais. O material, posteriormente, foi publicado pelo jornalista, mediante consentimento da cantora.

Porém, em conversa com Fabíola Reipert, no “Balanço Geral” (Record TV), a influenciadora garantiu que não ter tentado vender as informações para o colunista. Pouco antes, ela havia sido exposta pelo apresentador do “Fofocalizando” (SBT), que afirmou ter sido procurado por ela, propondo entregar o dossiê em troca R$ 30 mil.

“Isso eu posso deixar bem claro, não houve nenhuma negociação da minha parte. E se puder, por gentileza, isso eu afirmo com toda certeza, que se puder divulgar, se houver algum tipo de contato da minha pessoa pra com tal imprensa, que puder expor realmente isso aos fados, porque eu acho que as pessoas merecem a verdade”, iniciou Kevelin.

A influenciadora disse que mantinha conversas com ele, mas o encontro entre os dois aconteceu há muito tempo e que as fotos que eles estão juntos são antigas.

“E eu só tô aqui pra ser extremamente clara com todos. As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas, não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assumido relacionamento, mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele”, disse ela.

Ainda durante o papo para o programa de televisão, Kevelin disse ter sido procurada por Yuri.

“Logo de início, só pra deixar claro, eu nunca o procurei. Eu nunca mandei mensagem pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente”, insistiu ela, que afirmou ter compartilhado as conversas com pessoas que ela considerava ser de sua confiança.

“Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso, muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez”, explicou.

“Isso jamais seria da minha índole. E tudo bem, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas práticas, eu não me envergonho disso até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje foi isso, o que abriu as minhas portas foi isso, então já criei um desbloqueio quanto a isso. E, de verdade, eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Eu realmente não tenho conhecimento sobre tal negociação. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém”, disparou.

“Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre e decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível”, declarou.

Kevelin, pivô da separação de Yuri Dias e Iza, se pronuncia: “Eu nunca o procurei, nunca mandei mensagem. Eu sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira… Jamais seria da minha índole ferir um casamento.” pic.twitter.com/sKfb4uSPLB — QG do POP (@QGdoPOP) July 11, 2024