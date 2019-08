Rio – Apontada por torcedores como suposta amante do volante Cuéllar, a modelo Marina Denículi diz estar sendo ameaçada através das redes sociais. Ela afirmou que os rumores não procedem e disse não conhecer o jogador.

“Não sou ligada em futebol e nunca tinha nem ouvido o nome dele. Estão me mandando mensagem falando que ele está indo embora por minha causa, que ele tem que jogar bem na Libertadores, que eu tenho que pedir a ele pra jogar bem. Olha, os torcedores são fanáticos. Pra mim ele é um fantasma, porque eu nunca o vi. Ele sabe que não me conhece e que estou levando a culpa. Poderia falar, né? Não sou culpada por isso que está acontecendo na vida dele. Talvez até ele tenha uma amante, não sei, e eu estou sendo confundida e levando a culpa”, afirmou a modelo, em entrevista ao Blog do Léo Dias, no “UOL”.

Marina também confirmou que teve um affair com Adriano Imperador, ídolo do Rubro-Negro.

“Já que você me perguntou, assumo. Vivemos sim um romance, não sou de negar quando é verdade. Morei por 7 anos no Rio de Janeiro, fui casada, me separei e depois conheci o Adriano. Não temos contato, eu vou ao Brasil umas duas ou três vezes ao ano. Mas terminamos de forma amigável, se ele me encontrar nos falamos e pronto”, disse ela, que completa: “Talvez por conta do Adriano falem que eu tenha algo com este outro jogador também, me colocaram nesta fofoca. A única pessoa do Flamengo que eu conheço é o Adriano.”

