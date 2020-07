Apontada como affair de Jorge Jesus, advogada diz que foi agredida nas redes sociais

A advogada Ana Paula Belinger, apontada como novo affair do técnico do Flamengo Jorge Jesus, negou a suspeita e disse que tem sido “covardemente caluniada e agredida nas redes sociais”.

As informações de que que Jorge tivesse um caso com Ana, de quem é cliente, começou a circular nas internet na última segunda-feira (13). “Por um momento, pensei em bloquear meu instagram, encerrar as minhas contas nas redes sociais. Mas eu pensei em quantas mulheres são violentadas diariamente. Não só fisicamente, mas moralmente também”, afirmou Ana.

Confira:

