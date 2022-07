Apoio, tatuagem e campanha: Anitta está empenhada em fazer Lula ganhar as eleições

Se depender de Anitta, Lula, que é pré-candidato à presidência do Brasil, ganha as eleições deste ano. Na tarde de segunda-feira (11), a cantora fez uma série de posts em seu Twitter para repudiar a morte do petista Marcelo Arruda, que foi assassinado no último sábado (09) pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, em uma festa privada em Foz do Iguaçu, no Paraná, e aproveitou para declarar apoio ao pré-candidato à presidência do Brasil, o ex-presidente.

A IstoÉ Gente lista tudo o que a cantora tem feito para o político ser presidente novamente. Confira!

Apoio a Lula

“Eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na politica presidencial brasileira nas próximas eleições”, escreveu Anitta na rede social.

Tatuagem

Após declarar apoio ao petista, a artista, durante uma live no Instagram com o rapper Filipe Ret para falar da parceria da música “Tudo nosso”, ameaçou tatuar o nome do petista em seu ânus para dar uma movimentada na disputa eleitoral. “Até eu que nunca cogitei votar no Lula, agora voto e se quiser eu vou e tatuo, faço outra tatuagem com o nome dele, entendeu? Só para fazer mais uma propaganda”, disparou na transmissão.

Foto em homenagem a Lula

Já na tarde desta quarta-feira (13), Anitta compartilhou uma montagem em que aparece com uma estrela do Partido dos Trabalhadores (PT) no bumbum. Além disso, ela usou a posição de seu braço como um L e acrescentou o nome de Lula no clique.