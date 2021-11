Apoio e ‘pedido’ para Ceni: Morumbi ‘pulsa’ em vitória do São Paulo Torcida do Tricolor apoia jogadores do começo ao fim do jogo, saúda Luciano e Rigoni e faz 'pedido' para o treinador Rogério Ceni bater uma falta próximo da área

A torcida do São Paulo foi muito importante na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do time ao estádio até o apito final, os torcedores não deixaram de apoiar a equipe.

Logo na chegada ao estádio, os torcedores do São Paulo esperavam o ônibus da delegação com bandeiras e outros objetos, como faixas e adereços. Membros da torcida organizada Independente e a torcida ‘comum’ estavam presentes para apoiar os jogadores.

O lado de fora do Morumbi estava cheio também. pic.twitter.com/oqMrfbKvxJ — Gabriel Santos (@ga_obiel) November 1, 2021

No aquecimento dos jogadores, mais apoio. Quando o sistema de som anunciou os nomes dos atacantes Rigoni e Luciano, todos os torcedores gritaram o nome da dupla, destaque do Tricolor nesta temporada.

Olhem a festa que a torcida fez quando o sistema de som anunciou Luciano e Rigoni. Que moral da dupla! #lanceMORUMBI pic.twitter.com/Dda5wOe9AV — Gabriel Santos (@ga_obiel) October 31, 2021

Se teve apoio para o São Paulo, teve vaias para o Internacional. Quando a equipe gaúcha terminou o aquecimento, os torcedores vaiaram o time, colocando pressão antes da partida. O atacante Yuri Alberto, que foi cortado momentos antes da partida, foi o principal alvo de vaias.

Jogadores do Inter deixam o aquecimento sob vaias. #lanceMORUMBI pic.twitter.com/kppWOzwEoR — Gabriel Santos (@ga_obiel) October 31, 2021

Quando a partida começou, um momento chamou atenção. Na primeira etapa, o São Paulo teve uma falta na meia-lua, muito perigosa. A torcida ‘pediu’ Rogério Ceni, treinador do time e o goleiro com mais gols na história do futebol, para bater.

No fim da partida, comemoração intensa dos quase 20 mil torcedores no estádio, que fizeram a festa com a vitória importantíssima do São Paulo, que passa a olhar com mais atenção para uma vaga na Libertadores.

TRICOLOR NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO







Tanto apoio foi motivo de elogios do lateral-esquerdo Reinaldo e do técnico Rogério Ceni.

– A gente sabe, e o torcedor também sabe, que com o apoio deles somos muito fortes dentro de casa. Desde a chegada, do começo ao fim, eles apoiaram. Isso é muito importante. Uma grande vitória contra uma grande equipe, que é o Inter. Fomos muito bem taticamente, do começo ao fim – analisou Reinaldo.

– O torcedor tem feito diferença, cada vez mais presente no Morumbi. A voz da arquibancada ecoa pelo coração de cada atleta, faz com que eles se transformem em campo – elogiou Ceni.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais