Apoio do público leva banda ucraniana Kalush Orchestra à vitória no festival Eurovision

Por Tara Oakes





TURIM, Itália (Reuters) – A banda Kalush Orchestra, da Ucrânia, venceu o Festival Eurovision da Canção na Itália no sábado com a música “Stefania”, aproveitando uma onda de massivo apoio do público para conquistar a vitória e ser cumprimentado até mesmo pelo presidente do país.

Cantada em ucraniano, a música vencedora faz uma fusão entre rap e música folclórica tradicional e presta homenagem à mãe do vocalista da banda, Oleh Psiuk.

As casas de apostas apontavam a banda Kalush Orchestra como a principal favorita para o concurso anual, que normalmente atrai uma audiência de cerca de 200 milhões de telespectadores, e muito desse favoritismo vinha por conta da simpatia popular pela Ucrânia após a invasão pela Rússia em fevereiro.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy rapidamente deu seus parabéns ao grupo.

“Nossa coragem impressiona o mundo, nossa música conquista a Europa! No próximo ano, a Ucrânia sediará o festival Eurovision”, disse ele em uma mensagem online.

Os vencedores tradicionalmente recebem o evento no ano seguinte e a Ucrânia espera ter condições de fazê-lo em 2023.