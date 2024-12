Apoio à Ucrânia registra queda na Europa Ocidental, diz pesquisa

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (26) apontou que a vontade de apoiar a Ucrânia “até que ganhe” a guerra contra a Rússia caiu em toda a Europa Ocidental.

O resultado do levantamento feito pela YouGov foi divulgado em um momento crítico para Kiev, enquanto o regresso iminente de Donald Trump à Casa Branca levanta questionamentos sobre o futuro da assistência militar dos Estados Unidos ao país.

O levantamento coletou as opiniões de pessoas na França, Alemanha, Itália, Espanha, Suécia, Dinamarca e Reino Unido.

Todos esses países registraram queda no desejo do público de apoiar a Ucrânia à vitória, mesmo que isso signifique prolongar a guerra.

Em comparação com a edição anterior, o estudo concluiu que houve um aumento no apoio a uma resolução alternativa para colocar um fim no conflito, mesmo que isso deixe a Rússia no controle de algumas partes da Ucrânia. A sugestão de uma paz negociada ganhou mais campo na Itália (45% para 55%), na Espanha (38% para 46%), na França (35% para 43%) e na Alemanha (38% para 45%).

Em outro recorte da pesquisa, os participantes ouvidos na Alemanha (62%), na Espanha (60%), no Reino Unido (56%), na França (52%) e na Itália (48%) acreditam que é provável que Trump corte o apoio militar aos ucranianos. (ANSA).