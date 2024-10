Apoiadores do Irã invadem estúdios de canal saudita no Iraque

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 9:18 Para compartilhar:

Apoiadores de facções armadas pró-Irã no Iraque invadiram e saquearam os escritórios de uma rede de televisão saudita na capital Bagdá, informou neste sábado uma fonte de segurança iraquiana, após a divulgação de uma reportagem que descrevia os comandantes favoráveis ao Teerã como “terroristas”.

Após a meia-noite de sábado, entre 400 e 500 homens atacaram os estúdios do grupo de radiodifusão saudita MBC.

“Eles saquearam equipamentos eletrônicos, computadores e incendiaram parte do prédio”, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior do Iraque, sob condição de anonimato.

Ele acrescentou que os bombeiros extinguiram as chamas e a polícia dispersou os manifestantes, embora nenhuma prisão tenha sido relatada imediatamente. “As forças de segurança permanecem posicionadas perto do edifício”, acrescentou.

No Telegram, o canal Sabreen News, próximo de facções pró-Irã, transmitiu vídeos de manifestantes agitando bandeiras destes grupos armados.

O incidente ocorreu em um contexto regional complicado, alimentado pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, e também pelas operações militares do Exército israelense contra o Hezbollah no Líbano.

Trechos da reportagem veiculada pelo programa semanal “MBC fi Osbou'” circularam nas redes sociais do Iraque, provocando a ira de alguns internautas.

A reportagem foca no “terrorismo” e menciona vários grupos de diferentes países, incluindo os nomes de Osama bin Laden e de outros líderes da Al Qaeda.

Também foram citados comandantes pró-Irã e do “Eixo da Resistência” liderado por Teerã, que inclui o Hamas, o Hezbollah e facções armadas iraquianas.

Neste tenso contexto regional, o governo iraquiano, de maioria pró-Irã, intensifica seus esforços diplomáticos para manter o país fora do conflito.

