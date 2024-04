Apoiadores de Trump enfrentam frio para ouvir ‘mártir’ republicano antes de julgamento

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 0:32 Para compartilhar:

Os crescentes problemas legais de Donald Trump são mais uma razão para apoiar o ex-presidente, disseram à AFP neste sábado (13), seus fervorosos apoiadores, pouco antes do início do histórico julgamento criminal do líder republicano em Nova York.

Reunidos na pequena cidade de Schnecksville, na Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos, os apoiadores de Trump disseram acreditar que o ex-presidente sairá do processo mais forte do que nunca.

Desafiando o vento gelado e chuva fina, a multidão começou a se reunir desde a manhã para ouvir Trump falar à noite, enquanto o republicano faz campanha para as eleições presidenciais de 5 de novembro, nas quais enfrentará o atual presidente, o democrata Joe Biden.

“Fui acusado mais que Al Capone, o grande gângster”, disse Trump a um público animado.

“Aqui não há absolutamente nada. Não há nenhum delito menor, não há nenhum delito grave, não há nenhum delito federal”, afirmou.

Na segunda-feira, Trump se apresentará a um tribunal de Nova York para enfrentar as acusações de falsificação de registros comerciais em um plano para encobrir um suposto encontro íntimo com a então atriz pornô Stormy Daniels e não prejudicar sua eleição à Presidência em 2016.

Para seus apoiadores, que se reuniram com bandeiras americanas e cartazes com a inscrição “Trump 2024”, as declarações de inocência de Trump pareciam verdadeiras.

“Estão crucificando Donald Trump. Estão fazendo dele um mártir. E os democratas acreditam que estão vencendo. O único que estão fazendo é nos irritar muito”, disse Edward Young, um homem de 64 anos de Point Pleasant, em Nova Jersey.

Young, ator que também trabalha com finanças, assegura que antes era um eleitor de centro, que votava em função dos méritos de cada candidato.

Trump ser condenado não faria nenhuma diferença para Randy Thomas, de 57 anos, que também dirigiu de Nova Jersey para participar do comício.

“É um monte de ódio dos democratas, têm medo dele”, disse Thomas à AFP, acrescentando que irá às ruas caso o ex-presidente seja condenado à prisão.

“Mas não vai acontecer, não vai acontecer”, antecipou.

A Pensilvânia é um estado pendular chave, onde Trump venceu em 2016, mas perdeu para Biden em 2020.

– “Sistema corrupto” –

Outro apoiador, que só se identificou como Ted, compareceu ao comício com sua filha. Foi a primeira vez que os dois participavam de um ato pró-Trump.

“É importante demonstrar apoio, mas também mostrar que o sistema judicial é corrupto e [que] vemos isto e não vamos deixar que ninguém nos engane a respeito”, disse o executivo.

Horas antes do ato de campanha, Trump usou linguagem similar em sua rede social, a Truth Social, para atacar o juiz que vai supervisionar seu processo em Nova York, chamando-o de “totalmente contraditório e corrupto”.

Os outros casos penais contra Trump, centrados no suposto armazenamento de documentos altamente sigilosos em sua residência na Flórida depois de deixar a Casa Branca e em seu envolvimento nas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020, sofrem múltiplos atrasos.

Reproduzindo uma mensagem que Trump costuma repetir na internet e em seus comícios, Thomas disse que os problemas legais têm origem na política e no desejo de seus inimigos de mantê-lo afastado da Casa Branca.

“Ele ama o país, não precisa fazer este trabalho. Pode viver o resto da vida confortavelmente. É um homem rico”, completou.

vid-iba/tjj/des/arm/cjc/mvv