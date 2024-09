Apoiadores de Bolsonaro aderem a Marçal com boné e ‘faz o M’ na Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2024 - 14:58 Para compartilhar:

Antes do ato do 7 de setembro de bolsonaristas começar na Avenida Paulista, em São Paulo, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) contrariaram o apoio do ex-presidente ao candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e colocaram o boné de Pablo Marçal (PRTB).

No trio elétrico em que Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Ricardo Nunes estarão presentes, o deputado federal Zé Trovão (PL) foi visto fazendo o sinal de “M” com as mãos – que tem sido recorrente na campanha de Marçal.

Oficialmente, Bolsonaro apoia Nunes pela coligação partidária. Contudo, o ex-presidente não tem sido convicto na campanha de reeleição do atual prefeito, e até já disse que ele não é o “candidato dos sonhos”.