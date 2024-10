Apoiadoras de Kamala Harris criam linha de esmaltes para incentivar o voto nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2024 - 12:51 Para compartilhar:

A batalha pela presidência dos Estados Unidos está tão acirrada que duas apoiadoras de Kamala Harris decidiram combatê-la com as unhas e lançaram uma linha de esmaltes inspirada nos momentos virais da campanha da candidata democrata.

“Queríamos algo que fosse divertido, algo que ajudasse a preencher a lacuna entre os ativistas e aqueles que não estão muito envolvidos”, disse Amy Rosenthal, cofundadora da “Colors for Kamala” (Cores para Kamala, em tradução livre), à AFP.

“Queríamos algo que tratasse menos sobre políticos e mais sobre que é relevante na cultura, nas conversas humanas normais, com pessoas que podem não concordar com você sobre política, mas que gostam do mesmo tom de vermelho”, disse a mulher de 51 anos.

Rosenthal e sua parceira, Kate Friedman, materializaram a ideia com três linhas de esmaltes: uma em arco-íris, uma em tons neutros e outra nas cores da bandeira americana.

A linha “Neutralizing Name-Calling” (Neutralizando Insultos, em tradução livre) apresenta uma paleta de cores neutras que usa sarcasticamente a forma como o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump ataca sua rival democrata durante a campanha.

Os nomes dos esmaltes são “Bitch”, “Nasty” e “Have You Heard Her Laugh” (Vadia, Nojenta e Você Ouviu a Risada Dela?).

“Queríamos tirar o mal deles e transformá-los em outra coisa. Então, quando ele disser ‘Você ouviu a risada dela?’, podemos dizer ‘sim, nós ouvimos'”, explicou Rosenthal, movendo os dedos.

A linha “Joyful Warrior” (Guerreira Alegre) é inspirado nos momentos virais da campanha de Harris, com “Kamala Is Brat” (Kamala é Pirralha), um verde maçã que simboliza o apoio da estrela pop britânica Charli XCX (em homenagem à cor do álbum da cantora que se tornou um meme a favor de Harris) e “The Prosecutor” (A Promotora), um laranja que é uma indireta ao uniforme dos presidiários em referência à carreira de Kamala como promotora na Califórnia.

O trio se completa com o clássico vermelho “Cat Lady” (Senhora dos Gatos), em alusão à expressão usada pelo candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance para se referir a mulheres sem filhos, criticada por figuras como Taylor Swift.

O conjunto com as cores da bandeira americana chama-se “America the Beautiful” (Lindos Estados Unidos) e inclui branco, vermelho e azul.

Esta não é a primeira vez que marcas de beleza se envolvem na política. Empresas como a E.L.F Beauty e Benefit Cosmetics anunciaram o seu apoio a organizações a favor dos direitos reprodutivos quando a Suprema Corte dos Estados Unidos retirou a proteção constitucional ao aborto em 2022.

Em 2020, a marca Lipslut lançou seu batom “F*ck Trump” (“F*oda-se Trump”) apoiando ONGs sob o lema “50% pela caridade, 100% contra a tirania”.