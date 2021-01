Apoiador de Trump que invadiu capitólio fantasiado de ‘viking’ é preso

Um dos manifestantes que ficou conhecido nas imagens da invasão ao congresso norte-americano foi preso neste sábado (9) pelas autoridades. Além do apoiador do presidente Donald Trump trajado de “viking”, a polícia já prendeu 90 presentes na manifestação.

Jacob Anthony Chansley, mais conhecido como “Jake Angeli”, deu entrevistas antes do ato em frente ao Capitólio em Washington (DC) e invadiu o congresso portando chifres, rosto pintado com as cores da bandeira dos Estados Unidos, além de um lança de quase dois metros.

Conforme divulgado pelas autoridades, Jake é natural do estado do Arizona e deve responder por permanecer intencionalmente em qualquer edifício ou terreno restrito sem autoridade legal, além da entrada violenta e conduta desordenada nos terrenos do Capitólio.

A polícia também prendeu outro manifestante que ganhou repercussão nas redes sociais. Na invasão da última terça-feira (6), Adam Johnson foi flagrado carregando o púlpito da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.

Johnson também vai responder pelos mesmos crimes de Chansley com o acréscimo de roubo de propriedade do governo.

