Apoiada por italianos, Praça Ramos de Azevedo é reinaugurada

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – Após sete meses de reformas e obras de revitalização patrocinadas por empresas italianas, a praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, será reinaugurada neste sábado (16). O local, um dos ícones da capital paulista, ganhou novo sistema de iluminação, jardins e segurança. A fonte, que homenageia o compositor Antonio Carlos Gomes, e o monumento ao escritor Rui Barbosa também foram restaurados. Mas os destaques ficam por conta da tecnologia que será disponibilizada aos frequentadores da praça. Foram instaladas duas OPTREE, que são paineis fotovoltaicos em forma de árvore que armazenam energia elétrica em baterias instaladas num compartimento em formato de banco, e onde os visitantes poderão carregar telefones celulares, tablets e dispositivos eletrônicos. Os frequentadores do local também conseguirão acessar informações sobre as estátuas da praça via QR Code, com placas interativas de identificação em cada estátua.

Toda a obra é estimada em R$ 3,7 milhões. A festa de inauguração começará às 17h30 e será aberta ao público. O prefeito João Doria (PSDB) presidirá a cerimônia junto com o embaixador italiano, Antonio Bernardino.

A Praça Ramos de Azevedo foi aberta ao público pela primeira vez em 1928. Sua restauração foi possível graças a uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e um grupo de empresas italianas, em um projeto intitulado “Italia Per San Paolo”.

Além desta praça, foram reformadas outras áreas relacionadas à imigração italiana em São Paulo, como a Praça Cidade de Milão (cuja inauguração está programada para amanhã) e a Praça do Imigrante Italiano, entregue em agosto, totalizando R$ 5 milhões de investimentos.

Cerca de 24 empresas ítalo-brasileiras, como a TIM, Pirelli, Papaiz, Costa Cruzeiros, Instituto Europeu de Design (IED), Magneti Marelli, Prysmian, Azimut, Bauducco, Família Matarazzo, GM Venture, Colégio Dante Alighieri e Grupo Comolatti, patrocinaram o projeto, em coordenação com o consulado Geral da Itália em São Paulo e com a Italian Trade Agency (ITA).

“A inauguração da Praça Ramos de Azevedo será um presente de Natal para a cidade”, disse a diretora do ITA, Erica di Giovancarlo. (ANSA)