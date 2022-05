Apodi destaca Goiás ‘mais competitivo’ com Jair Ventura após vitória contra o Santos Esmeraldino venceu a equipe paulista, por 1 a 0, na noite deste domingo (15)





Jogando em casa neste domingo (15), o Goiás venceu o Santos, por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão Série A de 2022. Um dos destaques do jogo, Apodi concedeu entrevista na saída de campo e valorizou o entendimento e evolução dos jogadores ao longo do trabalho de Jair Ventura.

– A gente está assimilando as ideias e a equipe está incorporando um pouco mais, sendo mais coesa e mais competitiva. A semana cheia (de treinos) foi importante para nós.

Depois, o jogador valorizou o apoio do torcedor na Serrinha e comentou sua utilização como um atleta mais ofensivo e de velocidade mesmo aos 35 anos.

– Mais uma vez o nosso torcedor nos ajudou dentro de casa e conseguimos mais três pontos importantes na tabela e na nossa caminhada, que é difícil. Trabalho, dedicação e gostar muito do que faço são as chaves (para fôlego aos 35 anos).

Com o resultado, o Goiás chegou aos oito pontos e assumiu a 13ª colocação no campeonato. Agora, a equipe volta a campo no torneio no próximo sábado (21), quando enfrenta o Flamengo, fora de casa, às 16h30 (horário de Brasília).

E MAIS:

E MAIS: