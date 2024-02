Apneia do sono não tratada apresenta perigos para as pessoas, inclusive cardíacos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/02/2024 - 1:01 Para compartilhar:

Esther Rodriguez Villegas, professora do Imperial College London e fundadora da empresa de tecnologia médica Acurable, com sede em Londres, está compartilhando problemas comuns de saúde e bem-estar que podem resultar da apnéia do sono – um problema que pode ser perturbador tanto para os pacientes quanto para seus entes queridos.

Um desses riscos são as doenças cardiovasculares. As quedas repentinas e frequentes de oxigênio no sangue causadas pela apnéia do sono podem “sobrecarregar o sistema cardiovascular e causar aumento da pressão arterial”, disse Villegas à Fox News Digital em entrevista.

“Se os sintomas persistirem por um longo período de tempo, isso aumenta as chances de problemas cardiovasculares graves, como ataques cardíacos, derrames ou aneurismas da aorta abdominal, para citar alguns”, disse ela.

O distúrbio do sono “potencialmente grave”, conhecido como apnéia do sono, faz com que a respiração pare e reinicie repetidamente durante o sono, de acordo com a definição da Clínica Mayo.

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um tipo de apneia do sono que ocorre quando “os músculos da garganta relaxam e bloqueiam o fluxo de ar para os pulmões”, explicou a Clínica Mayo em seu site.

A apnéia central do sono (ACS) ocorre quando o cérebro não consegue enviar sinais adequados aos músculos que controlam a respiração.

E, no entanto, embora a apneia do sono possa afetar qualquer pessoa, certos fatores, como peso excessivo e circunferência do pescoço mais espessa, que podem causar vias aéreas mais estreitas, podem aumentar o risco, de acordo com a Clínica Mayo.

Os homens mais velhos correm maior risco de apneia do sono, assim como aqueles que consomem álcool, fumam ou usam sedativos ou tranquilizantes.

Evidências crescentes sugerem que as quedas no oxigênio estão ligadas a anos de redução na expectativa de vida, observou o médico.

A diabetes pode ser outro resultado da apneia do sono, uma vez que os pacientes com diabetes tipo 2 têm uma prevalência “muito elevada” de AOS, de acordo com Villegas.

“Infelizmente, a maioria não sabe que tem apneia obstrutiva do sono, embora evidências recentes tenham demonstrado que a doença não tratada leva a um controle glicêmico significativamente pior – em outras palavras, a uma pior progressão do diabetes”, disse ela.

Como a apneia do sono “perturba gravemente o descanso noturno”, Villegas alertou que a condição pode prejudicar os níveis de energia e concentração durante o dia.

Isso pode resultar em aumento do risco de acidentes automobilísticos, segundo o especialista.

“As estatísticas variam, mas pensa-se que na Europa, por exemplo, a apneia do sono não tratada é a segunda principal causa de acidentes de viação”, disse ela.

Esta falta de energia também pode afetar o desempenho escolar ou profissional, o que pode levar a problemas disciplinares ou acidentes.

“As crianças com apnéia do sono costumam ter um desempenho inferior na escola e às vezes são diagnosticadas erroneamente com TDAH”, disse Villegas.

“Eles são frequentemente rotulados como agressivos ou com problemas comportamentais, quando na verdade é o resultado de apneia do sono não tratada.”





Pessoas com apneia do sono também têm maior probabilidade de apresentar problemas de saúde mental, acrescentou Villegas, como mau humor, irritabilidade, ansiedade e depressão.

Reconhecendo a apneia do sono

Um sintoma frequente da apneia do sono é o ronco alto, que geralmente é um sinal de alerta claro para parceiros ou familiares em casa.

Mas existem alguns sintomas ocultos de apneia do sono que podem passar despercebidos, alertou Villegas.

Isso pode incluir acordar frequentemente à noite; acordar de manhã com dor de cabeça, boca seca ou dor de garganta; ou sentir-se cansado, irritado ou de mau humor durante o dia.

Outros sintomas sorrateiros da apnéia do sono podem incluir suores noturnos e disfunção erétil, disse Villegas.

A apneia do sono em crianças pode manifestar-se como mau comportamento, dificuldades na escola ou dormir em posições incomuns, como com o pescoço estendido.

Tratando a condição

O tratamento mais comum para a apnéia do sono é uma máquina de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), que Villegas descreveu como uma “máscara usada durante a noite que empurra ar pressurizado para a traqueia para mantê-la aberta durante o sono”.

Os tratamentos alternativos incluem uma variedade de dispositivos de avanço mandibular (MADs), que mantêm a língua e a mandíbula na posição correta para evitar bloqueios das vias aéreas.

A cirurgia do nariz, garganta e boca também pode ajudar a corrigir esses bloqueios, disse Villegas, embora as amigdalectomias sejam comuns em crianças.

Em muitos casos, mudanças no estilo de vida, como perda de peso, redução da ingestão de álcool e parar de fumar, podem melhorar ou eliminar totalmente os sintomas, disse Villegas.

Aproximadamente 30 milhões de pessoas têm apneia do sono nos EUA – mas apenas seis milhões são oficialmente diagnosticadas, de acordo com a Associação Médica Americana.

Para aqueles que acreditam ter apnéia do sono, a Clínica Mayo recomenda procurar um profissional de saúde para exame e tratamento.





