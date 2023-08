Aplicativo Threads, da Meta, deve lançar versão web esta semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 13:44 Compartilhe

A Meta Platforms planeja lançar uma versão web do aplicativo Threads no início desta semana, a maior novidade a ser introduzida em relação ao seu concorrente do “X” de Elon Musk.

A versão para desktop abordaria um dos maiores de uma longa lista de desejos de recursos que os usuários procuraram para o Threads.

O aplicativo parecia a caminho de ser um grande sucesso quando o Meta lançou uma versão básica no início de julho, mas o uso dele despencou nas últimas semanas.

Os usuários podem ver postagens específicas do Threads na web, mas seu acesso é limitado, pois o aplicativo é voltado principalmente para telefones celulares.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, disse na sexta-feira em seu perfil no Instagram, que a versão web da plataforma seria lançada em breve e já está sendo testada internamente na Meta. Fontes com os planos da Meta disseram que ela será lançada no início desta semana, embora os planos de lançamento não sejam definitivos e possam mudar.

Meta correu para lançar Threads para aproveitar o crescente interesse por uma alternativa ao X, anteriormente conhecido como Twitter.

O aplicativo se tornou o aplicativo mais rápido a atingir 100 milhões de downloads, atingindo a marca em cinco dias. Fonte: Dow Jones Newswires.

