Aplicativo que é febre entre crianças vira alvo de pedófilos

O aplicativo Likee, que virou febre entre adolescentes por permitir editar vídeos de uma forma divertida, virou alvo de pedófilos que aproveitam para se aproximar de jovens. “Parem pedófilos de me chamar de gostosa, que quer me namorar, me sinto mal”, disse uma usuária. As informações são da BBC News Brasil.

Uma das vítimas do assédio do programa foi uma menina de 12 anos que escolheu o Likee por recomendação de amigos. Segundo a BBC, a mãe da garota, desconfiada, decidiu se passar pela filha e descobriu mensagens privadas de um homem que pedia fotos pessoais.

Após a mulher dizer que “tinha vergonha” de tirar fotos, o homem mandou foto do pênis e perguntou se a menina (que no caso era a mãe) tinha aprovado a imagem. A mulher disse à BBC que ficou “muito nervosa na hora” e decidiu apagar no mesmo instante o aplicativo.

Em nota, o Likee disse que “não é direcionado” a crianças e que só é autorizado o uso para maiores de 16 anos. No entanto, muitos adolescentes conseguem burlar a exigência e se cadastrar no programa.

