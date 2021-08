Aplicativo promoverá educação fiscal em escolas públicas do DF

Um aplicativo lúdico-pedagógico, em formato de jogo, será disponibilizado pelo governo do Distrito Federal a escolas da rede pública, com o objetivo de promover educação fiscal a professores e alunos. O EnCena aborda “assuntos diversos e interligados necessários à formação para a cidadania”, como Estado; tributos; orçamento, finanças e gestão pública; ética; e controle social.

A proposta, segundo o governo do DF, é usar tecnologia e produção audiovisual de forma estratégica para a transposição didática dos conteúdos relativos ao tema educação fiscal. Em um primeiro momento, será executado, até o final do ano, um piloto a estudantes e professores do ensino fundamental e médio de 80 escolas da rede pública.

A expectativa é que o aplicativo ganhe escala e alcance outras escolas nos próximos anos letivos. Escolas interessadas podem se inscrever no projeto pela internet,

O aplicativo “dialoga com diversos objetos dos respectivos componentes curriculares e áreas de conhecimento”, informa o governo do DF, apontando-o como “resultado da expertise construída ao longo do trabalho desenvolvido com o tema complexo de educação fiscal”.

O projeto foi conduzido no âmbito do Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal, que foi criado em 1998 com a finalidade de disseminar conhecimentos, de forma a contribuir para a formação da cidadania.

Ele tem por base dois eixos estruturantes: a função social do tributo, e o controle social, de forma a harmonizar a relação Estado-cidadão, “que até então tem sido assimétrica, onde o Estado se sobrepõe ao Cidadão”, justifica, em nota, o governo do DF.

Veja também