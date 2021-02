Aplicativo Clubhouse: brasileiros vendem convite por mais de R$ 250

Nos últimos dias, a rede social Clubhouse tem ganhado mais atenção e mais usuários. A ascensão começou após famosos divulgaram que tinham criado um perfil, como o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, e a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.

Cada novo usuário do aplicativo pode chamar até duas pessoas para fazerem parte da rede social. O interesse em entrar para a novidade está tão grande que os brasileiros estão tentando ganhar dinheiro com a venda desses convites. O preço obrados começam em R$ 29 e podem chegar ao valor de R$ 269.

“Não é nenhuma novidade. Quando o Facebook foi lançado, em 2004, a rede social era restrita aos alunos das melhores universidades norte-americanas, e da mesma forma, a pessoa também só podia participar se fosse convidada. Ao meu ver, trata-se de uma estratégia para gerar curiosidade”, disse o especialista em Inovação e Tecnologia, Arthur Igreja.

Até o momento, apenas usuários de iPhones podem se inscrever no Clubhouse, mas os desenvolvedores prometem que em breve será lançada uma versão para Android, sistema operacional do Google presente na grande maioria dos smartphones aqui no Brasil.

Diferentemente das redes sociais que estamos acostumados, toda a interação entre os usuários do Clubhouse é feita exclusivamente por mensagens de áudio e não por texto. As salas são divididas por assuntos e qualquer usuário pode mandar uma mensagem ou apenas escutar a discussão das demais pessoas.

