Apesar do cancelamento de Indian Wells, calendário do tênis segue inalterado, diz ATP

Um dia após o cancelamento do torneio de Indian Wells (na Califórnia) devido à eclosão do coronavírus, o presidente da ATP disse na segunda-feira que o restante do calendário do tênis “permanece inalterado”.

“Embora lamentemos que o BNP Paribas Open de Indian Wells não vá ocorrer, o calendário do ATP Tour depois de Indian Wells permanece inalterado”, disse Andrea Gaudenzi, presidente da ATP (Associação de Jogadores Profissionais de Tênis), em um breve comunicado.

Gaudenzi disse que está monitorando a situação diariamente e colaborando com organizadores e tenistas, sem descartar possíveis alterações de formato nos torneios.

“Estamos empenhados em estudar todas as opções para a realização dos próximos torneios, mantendo a saúde e a segurança de nossos jogadores e de todas as partes envolvidas como uma prioridade absoluta”, afirmou Gaudenzi.

Os organizadores do Open Miami, o próximo torneio no calendário ATP e WTA (circuito feminino), também informaram nesta segunda-feira que o evento ainda está programado para ser realizado de 23 de março a 5 de abril.

O torneio de Indian Wells, um dos mais importantes do mundo depois dos quatro Grand Slams, foi cancelado na véspera de seu primeiro dia para evitar possíveis infecções do coronavírus entre os jogadores e as centenas de milhares de pessoas que vêm todos os anos para ver em ação tenistas como Rafael Nadal e Novak Djokovic.

