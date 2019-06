Apesar do calor, Fifa não altera horário do jogo da Itália

PARIS E VALENCIENNES, 28 JUN (ANSA) – As seleções da Itália e da Holanda se enfrentarão neste sábado (29) pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina, em Valenciennes. No entanto, o horário e as altas temperaturas na França estão deixando as atletas e as treinadoras dos dois países preocupadas.

Inconformada com a situação, a técnica da Holanda, Sarina Wiegman, afirmou que até escreveu uma carta para a Fifa alterar o horário do confronto, mas a entidade optou em manter o início do confronto para as 15h (no horário local).

“Está muito quente. Escrevemos uma carta para a Fifa pedindo para jogar em outro horário. Nós tivemos uma resposta: Vamos jogar às 15h00. Não sabemos por que não foi possível mudar o cronograma, evidentemente há motivos importantes”, afirmou Wiegman, que ainda deu uma risada sarcástica.

Já a treinadora da Itália, Milena Bertolini, concordou com Wiegman e afirmou que o horário do embate contra as holandesas “é um pouco estranho”. A comandante de 53 anos indicou que o jogo deveria ser iniciado às 21h (horário local).

Nesta sexta-feira (28), a França bateu seu recorde de calor, com uma temperatura de 44,3°C registrada na cidade de Carpentras, no sul do país, por volta de 14h (horário local). Em Valenciennes, palco do duelo entre Itália e Holanda, é previsto que os termômetros estejam marcando 31°C na hora do pontapé inicial no Stade du Hainaut.(ANSA)