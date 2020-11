Apesar de tropeço em casa, Airton comemora boa fase no Cruzeiro

Apesar do empate por 1 a 1 do Cruzeiro com o Figueirense, em mais um tropeço em casa, o atacante Airton segue sendo um dos grandes destaques da equipe comandada por Felipão. Nesta partida, ele marcou o gol de empate, o seu quarto como profissional, todos anotados nos últimos cinco jogos, desde a chegada do técnico pentacampeão mundial ao clube.

“Eu treinei bastante e consegui reproduzir o gol em campo. Me sinto muito tranquilo dentro de campo, é um trabalho em conjunto, e acredito que estamos melhorando aos poucos e com certeza vamos ter sucesso no campeonato”, analisou o atacante.

Com o empate, o Cruzeiro segue próximo da zona do rebaixamento, agora com 25 pontos, cinco a mais do que o Náutico, primeiro time dentro do grupo da degola.

Além disso, o resultado impede que o time mineiro se aproxime do pelotão de cima da competição. O América-MG, que abre o G4, já tem 12 pontos a mais e ainda entra em campo no sábado pela 22.ª das 38 rodadas da Série B.

