Apesar de tensões, Haddad reitera diálogo positivo com Congresso

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 29/04/2024 - 20:56 Para compartilhar:

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o diálogo da Pasta com o Congresso Nacional e o Judiciário continua positivo e minimizou os atritos com a Câmara e o Senado.

“Eu estava tratando de uma questão técnica. Não estava interpretando uma questão política”, disse Haddad a jornalistas, se referindo a uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em que afirmou que o Legislativo também precisa demonstrar responsabilidade fiscal.

A relação do governo com o Congresso piorou com a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de conceder parcialmente liminar para suspender trechos da lei aprovada no final de 2023 que prorrogou a desoneração de 17 setores da economia e concedeu uma desoneração aos municípios. A decisão de Zanin atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

(Reportagem de Victor Borges)