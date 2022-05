Apesar de temporada frustrante, Pochettino quer ficar no PSG: ‘100% aqui’

Depois de contratar inúmeros astros no último ano, o Paris Saint-Germain amargou uma temporada frustrante, caindo nas oitavas de final da Champions League para o Real Madrid. A competição europeia é o principal objetivo da equipe francesa, que ainda não tem títulos do torneio.

Com o término da temporada europeia, o PSG está passando por mudanças, trocando até de diretor esportivo. Segundo a imprensa francesa, a equipe também tem o desejo de modificar o comando técnico da equipe. Contudo, Mauricio Pochettino, atual treinador do clube, tem planos diferentes.





Em entrevista à Rádio Cope, o argentino declarou que deseja permanecer na França. “Antes eu dizia 100% aqui. E hoje eu digo 100% aqui. Tenho mais um ano de contrato. Os desafios estão aí e qualquer treinador se motiva. Claro que quero continuar, 100%. O PSG é um clube que tem ambição. A grande decepção foi a Liga dos Campeões por causa do desejo da torcida”, disse Mauricio.

Pochettino ainda aproveitou a entrevista para comentar sobre a permanência de Kylian Mbappé no time. De acordo com ele, os companheiros de equipe do francês só descobriram a renovação meia hora antes do comunicado ser anunciado. “Todo o vestiário do PSG soube da decisão de Mbappé meia hora antes. Só Achraf Hakimi sabia. Oficialmente fiquei sabendo da renovação de Mbappé meia hora antes. Mesmo estando perto dele não sabíamos sua decisão final. O presidente me contou”, completou.