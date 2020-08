Apesar de sexo a três, ‘Beiçola’ diz que não transa há 10 anos

Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem ‘Beiçola‘ em ‘A Grande Família‘, chamou atenção da mídia recentemente ao ter dito que já fez sexo a três. Apesar disso, em entrevista a Quem, o ator de 68 anos comentou que essa experiência foi no passado, e que já não faz sexo há 10 anos, por falta de libido.

“Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria”, disse.

Além disso, Marcos Oliveira disse ter ficado aborrecido com as críticas que recebeu após a declaração sobre o sexo a três: “Acho que é porque a vida sexual delas é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 70, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade”.

“Por isso, que fiz ménage à trois na Europa. As pessoas têm a cabeça mais aberta lá. Não tem essa questão moral e religiosa do brasileiro. Já fiz com um casal de homem e uma mulher. E de um homem com outro homem também”, completou.

