Apesar de seus bigodes e orelhas, Hello Kitty não é uma gata, declaram os criadores

O segredo foi revelado. No 50º aniversário da Hello Kitty, os fãs ficaram chocados ao saber que sua adorada personagem inspirada em gatos, na verdad, não é um felino.

“Hello Kitty não é uma gata”, disse Jill Koch, vice-presidente sênior de marketing e gestão de marca da Sanrio, os criadores do desenho animado icônico, ao jornal americano Today .

Na verdade, ela é uma menina pequena, que “pesa três maçãs” e tem cinco maçãs de altura, criada nos subúrbios de Londres com sua irmã gêmea Mimmy, seus pais e até mesmo seu próprio gato de estimação.

Mas os fãs da personagem amplamente celebrada não estão tão convencidos desse fato, enquanto alguns ficaram surpresos ao saber que Hello Kitty residia no Reino Unido.

“Ela tem orelhas de gato e bigodes???” escreveu um usuário consternado no TikTok.

“Se ela tem orelhas de gato, tem bigodes de gato, ela provavelmente é apenas uma garotinha”, brincou outro.

“Então ela tem bigodes, orelhas e se chama ‘Kitty’, mas na verdade é humana? O quê?”, comentou um espectador horrorizado.

“Ela é britânica?!”, disse outra pessoa.

De acordo com a antropóloga e autora Christine R. Yano, “os japoneses e as mulheres japonesas estavam na Grã-Bretanha” na época da concepção de Hello Kitty, disse ela anteriormente ao Los Angeles Times.

“Eles adoraram a ideia da Grã-Bretanha. Ela representava a infância idealizada por excelência, quase como uma cerca branca. Então, a biografia foi criada exatamente para os gostos daquela época”, ela explicou, acrescentando que Hello Kitty é, de fato, “uma garotinha”.

Em 2014, no 40º aniversário do desenho animado, a Sanrio corrigiu Yano “com muita firmeza” ao diferenciar entre a identidade de Hello Kitty como uma garotinha e suas características felinas.

“Ela é uma amiga. Mas ela não é uma gata”, disse Yano. “Ela nunca é retratada de quatro. Ela anda e senta como uma criatura de duas pernas. Ela tem um gato de estimação, no entanto, e ele se chama Charmmy Kitty.”

“Embaixadora da amizade e da gentileza nos últimos 50 anos, a Hello Kitty tocou muitas pessoas no mundo todo e queremos compartilhar nossa gratidão por seus fãs oferecendo experiências memoráveis ​​inspiradas na Hello Kitty — tanto na vida real quanto digitalmente — o ano todo”, disse Craig Takiguchi, diretor de operações da Sanrio, Inc., que está planejando uma série de eventos comemorativos este ano.