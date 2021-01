Apesar de revés, Fábio Santos garante Corinthians focado em vaga na Libertadores

A derrota para o Red Bull Bragantino em casa não desanimou Fábio Santos. Ao fim do revés por 2 a 0, no encerramento da 32ª rodada do Brasileirão, o experiente lateral garantiu que a equipe da capital segue focada em buscar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Temos que pensar jogo a jogo. Era importante hoje, perdemos três pontos. Concentrar para quinta-feira, tem mais sete jogos para a gente conquistar a meta, que é a Libertadores”, disse o jogador.

Faltando seis jogos para o fim da sua participação no campeonato, o Corinthians soma 45 pontos, na 10ª colocação. No momento, a última equipe dentro da zona de classificação à Libertadores é o Grêmio, no sexto posto, com 51.

Para Fábio Santos, a derrota foi resultado dos seguidos erros cometidos pela equipe de Vagner Mancini nesta segunda-feira. Ele mesmo cometeu falha na saída de bola no lance que originou o primeiro gol do Bragantino.

“É difícil explicar (a derrota). Fizemos um primeiro tempo abaixo, mérito do Bragantino. Sentimos o campo, estava escorregadio, erramos mais passe por querer propor o jogo. Agora é erguer a cabeça, tem jogos difíceis. Rever os erros e concentrar novamente”, comentou o lateral.

