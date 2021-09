Apesar de redução da busca por segurança, ouro fecha em alta com queda do dólar

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, apesar da redução da busca por segurança que marcou o pregão anterior. O metal precioso foi beneficiado hoje pela desvalorização do dólar contra os pares. Com a moeda norte-americana mais barata, as commodities ficam mais atrativas para quem negocia com outras divisas, o que eleva a demanda.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro subiu 0,82%, a US$ 1.778,2.

Um dia após a cautela gerada pelo receio de que a insolvência da incorporada imobiliária chinesa Evergrande contamine os mercados como um todo, a demanda dos investidores se deslocou de ativos seguros, como o ouro, para os de risco, como as ações.

Mesmo assim, o ouro foi beneficiado pelo câmbio. Mas, na visão do analista Daniel Briesemann, do Commerzbank, os ganhos do metal precioso na segunda-feira não foram tão expressivos quanto poderiam ter sido.

“Apesar da alta aversão ao risco nos mercados financeiros ontem, o ouro quase não lucrou”, diz o profissional.

As atenções agora se voltam para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que será divulgada nesta quarta-feira, 22.

Veja também