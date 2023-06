Apesar de reclamação sobre BC, Haddad diz em reunião que caminho é queda dos juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 22:08 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na reunião ministerial desta quinta-feira, 15, que o caminho para a economia brasileira é a queda da taxa de juros. A fala, em tom otimista, se deu apesar de o ministro também ter dito que o Brasil convive com uma certa “alienação” do BC por manter o mesmo nível da Selic desde agosto do ano passado, em 13,75%.

Na fala final da reunião, que durou 9 horas e meia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva igualmente se mostrou otimista com a economia brasileira e com os índices recentemente divulgados de inflação e desemprego.

