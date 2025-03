Apesar de quadro estável, Papa ainda não tem previsão de alta

ROMA, 12 MAR (ANSA) – Ainda não há previsão de alta para o papa Francisco, informaram fontes vaticanas nesta quarta-feira (12), data que completa 26 dias de internação do pontífice no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia bilateral. Apesar da estabilidade no quadro, espera-se que a situação clínica, ainda “complexa”, torne-se “menos crítica”.

O Vaticano também informou que Jorge Bergoglio passou mais uma noite tranquila e não recebeu visitas, as quais não estão previstas para hoje. Ele também realizou suas atividades rotineiras na internação, como o acompanhamento por vídeo de exercícios espirituais da Cúria Romana, além de prosseguir com o seu tratamento, que inclui fisioterapias motoras e respiratórias.

Um novo boletim médico está previsto para hoje.

Na próxima quinta-feira (13), Francisco completará 12 anos de sua eleição como papa. Para celebrar a data, o reitor da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, Fernando Puig, presidirá uma missa na Basílica de Santo Apolinário.

“No 12º aniversário das eleições do papa Francisco, a Pontifícia Universidade da Santa Cruz renova com afeto sua proximidade com o Santo Padre, em particular neste momento em que ele se encontra em recuperação no Gemelli”, afirmou Puig.

