Apesar de exterior positivo, Ibovespa cai com investidor de olho na política

O temor de contágio da crise política envolvendo o PSL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, na agenda de reformas do governo gera cautela nos negócios na B3. Neste dia, em que se espera a votação do relatório da partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal no Senado, a operação da Polícia Federal, que faz busca e apreensão em endereço ligado ao deputado federal e presidente da legenda, Luciano Bivar, pode elevar a preocupação entre investidores.

Além disso, novas dúvidas a respeito das negociações comerciais Estados Unidos e China também podem reforçar a expectativa de queda na B3, como sugere o Ibovespa (às 11h05, cedia 0,02%, aos 104.278,14 pontos).

Apesar da calmaria externa – pelo menos por ora – propiciada por balanços melhores que o esperado nos EUA e a possibilidade de um acordo sobre o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) esta semana, a Bolsa brasileira abriu em baixa.

Lá fora, contudo, os mercados acionários europeus, com exceção de Londres, sobem, e os de Nova York também exibem ganhos. Dentre os balanços forma informados os do JPMorgan, BlackRock, UnitedHealth e Johnson & Johnson, que tiveram lucros maiores que o esperado no terceiro trimestre.

“Agora que o mercado estava começando a tirar do radar as nuvens nubladas provenientes do cenário externo, aqui começa a ficar nebuloso por causa da política”, afirma Adriano Gomes, professor de Finanças da ESPM. “Houve uma primeira rodada nas negociações comerciais entre EUA e China, na sexta, que teve êxito, e tem a questão do Brexit, que caminha para um acordo amigável. Essas eram as questões cruciais para o mercado”, completa.

Entretanto, aqui, ressalta Gomes, por causa da política, faz-se no Brasil um “esforço danado” para estragar esse ambiente que tende a melhorar. “O receio é que o governo possa perder seu apoio no Congresso, que já é frágil. Temos uma agenda bastante interessante pela frente, sobretudo a reforma tributária. A preocupação é que essa crise atrapalhe e não se tenha uma base sólida para evoluir nessa agenda, que começa a se esfacelar”, analisa.

Porém, o acadêmico considera pouco provável que a votação do texto da cessão onerosa, esperada para hoje no Senado, sofra interferência, tampouco a da reforma previdenciária em novembro.

Em nota, o analista político da Tendências Consultoria Integrada, Rafael Cortez, reforça que, grosso modo, a celeuma entre Bolsonaro-PSL representa maior competitividade no campo conservador. Assim, escreveu, cada vez mais será custoso mobilizar agenda de reformas que irá alimentar eleitoralmente um adversário.

Já um operador acredita que a crise política entre o presidente e a legenda não terá forças para alterar a dinâmica da agenda reformista. “Só se de fato atingir mesmo o presidente. No entanto, o mercado segue mesmo atento ao Paulo Guedes ministro da Economia”, diz.