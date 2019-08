Apesar de expulsão de Renan Lodi, Atlético de Madrid supera Getafe em estreia

Depois da derrota do Barcelona e da vitória do Real Madrid, foi a vez de o Atlético de Madrid estrear pelo Campeonato Espanhol neste domingo. E o time comandado por Diego Simeone saiu vitorioso, apesar da expulsão do brasileiro Renan Lodi, contratado junto ao Athletico-PR, ainda no primeiro tempo.

Pouco antes de perder o lateral-esquerdo, a equipe da casa marcou o gol da vitória com Álvaro Morata, que sacramentou o triunfo no Wanda Metropolitano. Apesar do tento, o atacante espanhol perdeu um pênalti na segunda etapa.

De todo modo, o Atlético fez jus ao apoio da torcida e dominou as ações desde o começo do primeiro tempo. Aos 23 minutos, o clube da capital foi recompensado após boa jogada de outro recém-contratado. O lateral-direito inglês Kieran Trippier, ex-Tottenham, cruzou na medida para Morata. De cabeça, o camisa 9 não perdoou e garantiu o gol da vitória.

Correndo atrás do prejuízo, o Getafe teve mais um importante contratempo um pouco depois, aos 38. Foi quando o atacante espanhol Jorge Molina foi expulso, após lance violento. A inferioridade numérica dos visitantes, porém, seria curta.

Aos 41, Renan Lodi fez falta e tomou o cartão amarelo. No minuto seguinte, o brasileiro voltou a cometer infração, novamente passível de aplicação de um amarelo. Com isso, ele acabou sendo expulso da partida.

Após o intervalo, o Atlético voltaria a desperdiçar uma oportunidade. Desta vez, mais clara: aos 11 da segunda etapa, o meia-atacante português João Félix fez grande jogada e foi derrubado dentro da área, ocasionando um pênalti. Morata foi para a cobrança e perdeu.

Como se não bastasse, o Atlético ainda teve outra notícia ruim. Félix sofreu uma queda após disputa de bola, lesionou o pé e teve que ser substituído. Contratado junto ao Benfica, o jovem de 19 anos é tido como o sucessor do francês Antoine Griezmann, vendido para o Barcelona. O triunfo, porém, foi garantido.

Outro importante time da Espanha a vencer neste domingo foi o Sevilla. A equipe da Andaluzia foi à Catalunha para enfrentar o Espanyol e saiu com triunfo de 2 a 0 em sua estreia na competição. Sergio Reguilón e Nolito fizeram os gols do jogo.

Rival do Sevilla, o Betis acabou perdendo em casa para o Valladolid, que tem o ex-atacante brasileiro Ronaldo como dono. Sergi Guardiola e Oscar Plano anotaram para os visitantes, enquanto Loren Moron marcou para os anfitriões.

Quem também entrou em campo neste domingo foi o Deportivo Alavés. Jogando em seus domínios, a equipe bateu o Levante pelo placar mínimo no estádio de Mendizorroza. Joselu foi o autor do gol decisivo.