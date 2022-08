Apesar de empate, Palmeiras é o time mais próximo a alcançar “pontuação campeã” no Brasileirão

admin3 22/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Apesar do empate com o Flamengo e de ainda precisar enfrentar 16 rodadas até o final do Brasileirão, os próximos três jogos do Palmeiras na competição podem ser cruciais para uma possível conquista de título.

Uma estatística conhecida no futebol brasileiro é a dos “mágicos 75 pontos”. Até o momento, nenhum dos times que atingiram essa marca deixaram de levantar a taça nacional no fim do ano.

Caso o Verdão conquiste três vitórias nos próximos jogos contra Fluminense, RB Bragantino e Juventude, já somando o empate com o Rubro-Negro, a sua pontuação será de 59.

Ou seja, como ainda restarão 13 jogos e 39 pontos em disputa, a equipe comandada por Abel Ferreira precisaria acumular, aproximadamente, 42% de aproveitamento (16 pontos) para atingir os tão sonhados 75.

Quando entrou em campo no final de semana anterior, diante do Corinthians, a equipe de Vitor Pereira estava na vice-liderança. O mesmo aconteceu contra o Flamengo e acontecerá no duelo com o Fluminense. O que torna os bons resultados ainda mais importantes rumo ao título.

– Nós sabíamos que seria um mês difícil, mas do mesmo jeito que é duro jogar contra esses times, é difícil jogar contra nós. Temos que nos preparar, fazer aquilo que o Abel pede, estar no máximo a todo tempo e continuar crescendo. É difícil jogar contra a gente, somos muito intensos e agressivos. Nossa torcida sempre faz uma festa muito linda. Espero que quem venha aqui jogar contra siga sofrendo – disse Raphael Veiga sobre as dificuldades do Brasileirão.

Das 13 partidas em questão, o Verdão poderá perder até sete para que, ainda assim, chegue no mesmo pilar das equipes campeãs. Já o Flamengo, se vencer os próximos três jogos, chega aos mesmos 49 pontos do Alviverde no momento, precisando de 16 dos 39 em disputa.

O Fluminense, por sua vez, caso vença duas das três rodadas subsequentes – incluindo o Palmeiras no próximo final de semana –, precisará de um aproveitamento de 79,5% para atingir os 75 pontos, enquanto o Corinthians, se triunfar em três, necessitará de 69%.

Vale lembrar que o time de Abel está vivo também na Libertadores, podendo chegar à terceira final consecutiva do clube. Para isso, precisa passar pelo Athletico-PR, com o primeiro duelo acontecendo já no dia 30 de agosto, fora de casa.

É bom reforçar, também, que no Brasileiro de 2022 os 75 pontos podem não ser suficientes. Do São Paulo, 12º colocado na tabela, para cima, todos os clubes podem ultrapassar a marca. Até hoje, no entanto, o vice-campeão que mais pontos fez foi o Santos de 2019, com 74.

Confira os próximos jogos do Palmeiras no Brasileiro:



x Fluminense – 27/8, às 19h – Maracanã

x RB Bragantino – 3/9, às 19h – Nabizão

x Juventude – 10/9, às 21h – Allianz Parque

x Santos – 18/9, às 18h30 – Allianz Parque

