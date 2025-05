Apesar de derrota, Sinner se diz satisfeito com atuação em Roma

ROMA, 19 MAI (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número um do mundo, disse nesta segunda-feira (19) estar satisfeito com sua atuação no Masters 1000 de Roma, seu primeiro torneio após cumprir uma suspensão de três meses por doping, apesar de ter perdido a final para seu rival espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0.

O tirolês de 23 anos vinha de 26 triunfos seguidos, com títulos no Masters 1000 de Xangai, ATP Finals, Aberto da Austrália e Copa Davis. No entanto, a suspensão por doping quebrou seu ritmo e perdeu o título em casa com parciais 6/7 e 1/6.

“De modo geral, estou muito feliz com este torneio”, afirmou o multicampeão tirolês. “Isso me dá confiança para jogar um bom tênis também em Paris (no Aberto da França). Vamos ver o que vai acontecer lá”, afirmou.

Sinner destacou que, “depois de três meses [suspenso], chegar aqui e conseguir esse resultado significa muito para mim e muito para minha equipe também”.

“Trabalhamos duro para estar aqui. Estou mais perto do que esperava em um aspecto de tudo. Mas, por outro lado, foi bom.

Foi uma ótima semana para mim”, celebrou.

Segundo o italiano, “algumas partidas são incrivelmente boas, outras poderiam ser melhores. Mas isso é tênis. São muitos altos e baixos”. (ANSA).