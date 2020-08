Apesar de derrota, Odair vê jogo equilibrado entre Flu e Grêmio

O Fluminense saiu de Porto Alegre com uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro, mas a avaliação de jogadores e de comissão técnica foi positiva. O goleiro Muriel afirmou, em entrevista logo após o duelo, que o clube carioca realizou uma boa partida apesar do revés, o que também foi defendido pelo técnico Odair Hellmann.

“Acho que foi um jogo de igual para igual. Fica difícil quando sai atrás do placar, mas fizemos um bom jogo. Poderíamos ter conquistado um resultado melhor. Brasileirão é assim. Foi um jogo grande, com duas equipes de muita tradição e acabamos não pontuando. Agora vamos virar a página e iniciar a preparação para mais uma decisão”, declarou Muriel.

Já o técnico Odair Hellmann analisou o duelo como igual para igual. “O jogo, na minha avaliação, foi igual em todos os aspectos. Até os 25 minutos estávamos bem. O Grêmio é uma equipe que tem a posse de bola e conseguiu ter mais essa bola a partir dos 25. Mesmo assim não criaram muita dificuldade. O Grêmio faz o gol em um momento que é muito ruim. Final de tempo e de jogo a gente sempre trabalha para não tomar esse gol.”

Na avaliação do treinador, o entrosamento do Grêmio, que vem há quatro anos com Renato Gaúcho fez a diferença neste domingo. “Acho que a diferença do jogo foi a efetividade daquela bola aos 44. Os números foram muito parecidos. Algumas finalizações a mais até, mas isso não traduz o resultado. Por mais que a equipe adversária jogue bem, você tem muita dificuldade aqui, porque é uma equipe muito entrosada. Hoje os números foram todos muito próximos, o que mostra que há um equilíbrio e, sem torcida, diminui esse fator casa”, concluiu.

Sem tempo para descanso, o Fluminense já viaja para o Rio de Janeiro visando iniciar a preparação para o duelo contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada.

