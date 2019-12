Apesar de derrota, atletas do Flamengo destacam jogo equilibrado contra Liverpool

Apesar da derrota para o Liverpool por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado, em Doha, no Catar, os jogadores do Flamengo destacaram o equilíbrio da partida diante do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time brasileiro foi melhor em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, mas não resistiu à qualidade técnica do rival, que teve as melhores chances ao longo da partida.

“O Flamengo entrou e impôs sua ideia de jogo. Tivemos algumas oportunidades e o jogo é assim. Quando a gente não aproveita, o rival aproveita pela qualidade que tem. Conseguimos jogar de igual. Isso valoriza o nosso futebol. Fica o legado de um time que jogou futebol”, afirmou o zagueiro Rodrigo Caio. “A gente fez mal a eles. Consegui finalizar algumas vezes e saio orgulhoso. Fomos superiores em vários momentos”, concordou o atacante Gabriel.

O meia Diego, que entrou no segundo tempo no lugar de Everton Ribeiro, usou a expressão “cabeça erguida”. “Nós saímos tristes. Nós tentamos conseguir o troféu e não conseguimos. Mas enfrentamos uma grande equipe. Foi um grande jogo, mas saímos de cabeça erguida”, disse. “São detalhes que fazem a diferença em uma final”, completou.

Com grande experiência no futebol europeu, Filipe Luís destacou os méritos do rival. “Eles mostraram uma equipe muito forte. O trio ofensivo (Mané, Salah e Firmino) desperdiça poucas chances e conseguiu aproveitar a que teve. Os laterais atacam o tempo todo e os zagueiros são seguros. Nós também tivermos chances, mas eles foram mais efetivos”, avaliou o lateral-esquerdo.

O Flamengo tinha a esperança de repetir a história de 1981, quando derrotou o Liverpool no Japão. Depois de um ano vitorioso, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, a equipe saiu de campo aplaudida pelos torcedores presentes no estádio Khalifa International. “Eles se sentiram representados por nós. Era o sonho de todos os flamenguistas, mas deixamos tudo dentro de campo. Infelizmente, não conseguimos. No ano que vem, nós estaremos aqui de novo”, disse Rodrigo Caio.