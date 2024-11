Apesar de cinco indicações ao Emmy Internacional 2024, Brasil sai do prêmio de mãos vazias

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2024 - 1:31 Para compartilhar:

Apesar de ter sido indicado em cinco categorias no Emmy Internacional 2024, o Brasil não levou nenhuma estatueta do prêmio e saiu de mãos vazias. O evento aconteceu nesta segunda-feira, dia 25, em Nova Iorque.

O evento contou com a presença de brasileiros como Isadora Cruz, no ar na novela Volta por Cima, e Julio Andrade, que concorria ao prêmio de melhor ator pela minissérie Betinho – No Fio da Navalha. No entanto, ele viu a estatueta ficar com o ator Timothy Spall, de The Sixth Commandment, do Reino Unido.

O Brasil também perdeu na categoria melhor documentário. Nós éramos representados por Transo, de Lucca Messer, como um dos indicados. No entanto, o prêmio ficou para Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story, também do Reino Unido.

Além disso, o País perdeu na categoria de minissérie ou filme para TV. Concorria ao prêmio a produção Anderson Spider Silva, sobre o lutador Anderson Silva. No entanto, a estatueta foi para Depois da Cabana, da Alemanha.

A animação para crianças brasileira Acorda, Carlo! também não levou a premiação e Tabby McTat, do Reino Unido, venceu. O live-action para crianças Escola De Quebrada, que representava o Brasil perdeu para o dinamarquês En af Drengene.