Apesar da vitória, Vasco peca na falta de intensidade, e tem queda brusca de rendimento nos últimos jogos Gigante da Colina voltou a apresentar oscilações dentro de uma mesma partida e não teve uma boa atuação contra o Boavista, em Bacaxá, pela terceira fase da Copa do Brasil

O Vasco voltou a vencer após duas derrotas seguidas, porém a atuação está longe de agradar parte da torcida cruz-maltina. Diante do Boavista, o time não apresentou a mesma intensidade do início do trabalho do técnico Marcelo Cabo, e teve pouca inspiração em Bacaxá. Apesar disso, o resultado foi importante para dar uma vantagem na Copa do Brasil e decidir a vaga em casa na semana que vem.

> Confira a tabela da Copa do Brasil

Sem intensidade e em ritmo lento



Na escalação, Cabo apostou em duas mudanças no meio-campo: as entradas de Romulo e Sarrafiore. Só que os primeiros minutos do camisa 8 foram de irregularidade, com dois erros de passe que deram origem a lances de perigo para o adversário. Ao longo do jogo, o volante não teve uma boa atuação no geral, e ainda não conseguiu render desde sua chegada.

O argentino, por sua vez, foi um dos melhores do Cruz-Maltino. Em sua primeira partida como titular, apareceu bem, e segundo os números do portal “Sofascore” teve 86% de passes certos, dois desarmes e cinco duelos ganhos. No lance do gol, aproveitou que a bola sobrou na entrada da área e enganou o goleiro batendo no canto.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O que se viu em campo foi um Vasco lento nas transições ofensivas, e sem infiltrações em velocidade características do jogo apoiado. O time cercou a área adversária, mas não foi incisivo para fazer o resultado com mais tranquilidade. Um time sem movimentação, preso na marcação do Verdão de Saquarema.

Cabe salientar que o Boavista é uma equipe que disputa atualmente a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Gigante da Colina não conseguiu se impor e fazer o resultado para poder poupar alguns jogadores na próxima quarta. Mesmo com mais um em campo, somente Léo Jabá e Riquelme, que entraram na etapa final, tentaram jogadas de infiltração.

E MAIS:



Momento de atenção para a disputa da Série B

Essa queda de rendimento liga o alerta para a sequência da temporada e a disputa da competição mais importante para o Vasco na temporada: Série B. No sábado, o Operário antecipou a marcação e matou o jogo nos erros defensivos da equipe. Já o time de Bacaxá não atuava há um mês e dentro das sua limitações poderia ter saído de campo com um resultado melhor.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

​

O goleiro Vanderlei salvou o time em duas oportunidades e foi um dos melhores em campo, o que reflete na atuação irregular do Vasco. Marcelo Cabo viu evolução, mas é preciso destacar que está longe daquele grupo que venceu o Flamengo por 3 a 1 jogando melhor e no erro do rival. O comandante precisa identificar a causa da queda de rendimento e corrigi-la o mais rápido possível.

O time terá uma tarefa dura no domingo. Jogar contra a Ponte Preta em Campinas sempre é complicado e apesar de ainda estar na segunda rodada, não pode deixar pontos pelo caminho. Ter um bom início de Série B é essencial não só para dar tranquilidade à sequência do trabalho como abrir vantagem sobre os concorrentes.

E MAIS:

Veja também