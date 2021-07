Apesar da vitória sobre o Cuiabá, Rogério Ceni é detonado por torcedores do Flamengo Rubro-negros questionam queda de ritmo da equipe e alterações duvidosas como a de João Gomes

Nem o triunfo sobre o Cuiabá permitiu Rogério Ceni ter uma noite tranquila com torcedores do Flamengo. Apesar da importante vitória fora de casa, o técnico é alvo constante de críticas de rubro-negros, que não confiam em seu trabalho. Nesta quinta-feira, as redes sociais foram tomadas por reclamações de flamenguistas sobre a queda de ritmo da equipe e as duvidosas alterações do treinador.

Rubro-negros questionaram, principalmente, a substituição de João Gomes e a não evolução do time. Além disso, afirmam que Rogério Ceni erra até mesmo na escalação do Flamengo.

Chamar Rogério Ceni de treinador, é uma ofensa gravíssima à todos os profissionais. pic.twitter.com/3KcrEcMTJ2 — ᴘʟᴀɴᴇᴛ ʜɪᴛs ⚫ᶜʳᶠ ¹⁸⁹⁵ (@toinhodaplanet) July 2, 2021

O Flamengo de Rogério Ceni irrita demais. Não evolui. Erros grotescos. Dificuldade de vencer jogos fáceis. Frágil em jogos decisivos. Escalações e substituições incompreensíveis. O trabalho é ruim. — Rafael Murad (@rsmurad1981) July 2, 2021

João Gomes dominando o meio campo: a

Rogério Ceni: pic.twitter.com/2h4b9sEADl — Arrascaeta da Gávea (@arrascadagavea) July 2, 2021

Esse é o maior defeito do Rogério Ceni. Leitura péssima de jogo. A saída do João Gomes acabou com o meio de campo do Flamengo. — Flanatico ⚫ (@FlanaticoRN81) July 2, 2021

Não queria dizer não, mas o Rogério Ceni é burro mesmo. Só isso, boa noite pic.twitter.com/WE2gOix2dm — keka ❤ // ❤️ (@akkfsad) July 2, 2021

