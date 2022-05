Apesar da vitória do Corinthians, Rizek pondera: ‘Está bem distante de mostrar um futebol encantador’ Timão venceu o Red Bull Bragantino no último domingo (09/05) por 1 a 0 e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro





Após início de trabalho conturbado, o time de Vítor Pereira vem somando vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. No último domingo (08/05), o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid e segue sendo líder da competição. Apesar das vitórias, o apresentador André Rizek não acredita que o time corintiano esteja apresentando um “futebol encantador”.

+ Neto exalta Renato Augusto após jogada do meia em vitória do Corinthians: ‘Gol de craque’

– O líder Corinthians está bem distante de mostrar um futebol encantador. Mas cumpre a meta de seu treinador: manter-se vivo em todas as competições, enquanto trabalha para estar com um padrão de jogo melhor, quando chegarem as decisões – publicou Rizek no Twitter.

O líder Corinthians está bem distante de mostrar um futebol encantador. Mas cumpre a meta de seu treinador: manter-se vivo em todas as competições, enquanto trabalha para estar com um padrão de jogo melhor, quando chegarem as decisões. + FGTS tem 2 saques de R$ 1.000 esta semana; veja quem recebe — André Rizek (@andrizek) May 8, 2022

+ Vítor Pereira, do Corinthians, evita julgamentos em declarações de Jorge Jesus sobre o Flamengo

Nos comentários da publicação do apresentador, vários corintianos responderam “Segue o líder”. O time de Vítor Pereira vem apresentando resultado nesse início de Brasileirão e a expectativa dos torcedores é que o Corinthians mantenha essa sequência vitoriosa até o final do campeonato.

Atualmente, o Corinthians conta com um dos melhores elencos do país e Renato Augusto mais uma vez fez a diferença com a camisa do Timão. Neste domingo, Roger Guedes acabou atuando como centroavante e teve atuação apagada.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (11/05), contra o Portuguesa-RJ, às 21h30, na Neo Química Arena, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o jogo da ida terminou empatado por 1 a 1.

E MAIS: