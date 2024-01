Apesar da pressão dos EUA sobre Israel, o número de vítimas em Gaza continua elevado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 2:23 Para compartilhar:

O secretário de Estado, Antony Blinken, não mediu palavras com as autoridades israelenses. Eles estavam perdendo a posição moral na guerra com o Hamas, disse ele durante uma visita no final de novembro. À medida que começaram a transferir a sua ofensiva de terra arrasada do norte de Gaza para a parte sul do enclave, disse ele, era imperativo que as mortes de civis diminuíssem e a ajuda humanitária aumentasse drasticamente.

Os israelenses ouviram, informou Blinken a Washington. Ele e outros altos funcionários que visitavam Tel Aviv na época pressionaram por uma transição para uma guerra de “baixa intensidade” até ao final de dezembro, substituindo um bombardeamento hiperagressivo e um ataque terrestre por ataques estratégicos contra altos funcionários do Hamas.

Os israelenses “nos disseram que iriam dar todos estes novos passos na campanha no sul”, de acordo com um dos seis altos funcionários da administração que falaram sobre a diplomacia sensível e em curso, sob condição de anonimato.

Mas seis semanas depois, quaisquer que fossem as intenções israelenses no final de novembro, a intensidade da sua ofensiva não diminuiu significativamente. As quedas no número de vítimas civis e qualquer expansão da ajuda humanitária foram apenas marginais e esporádicas.

Israel deixou claro em discussões recentes, disseram funcionários da administração, que continuará a sua campanha de alta intensidade ao longo de janeiro.

A administração Biden, o aliado mais próximo de Israel e principal fornecedor de armas, pareceu incapaz ou relutante em exercer uma influência significativa sobre a forma como os militares israelitas conduzem a guerra. Embora os Estados Unidos tenham estado na vanguarda dos esforços para levar ajuda aos palestinianos em Gaza e obter a libertação dos reféns aí detidos, o seu duplo papel como principal defensor de Israel tem deparado com crescentes críticas internacionais e internas e exigências de um cessar-fogo imediato.

A taxa ainda elevada de vítimas civis levou a apelos da esquerda para que a administração estabeleça condições sobre os milhares de milhões de dólares de assistência militar dos EUA fornecidos a Israel todos os anos. “Se o presidente estiver realmente frustrado, ele terá muitas ferramentas que poderá usar”, disse Matt Duss, vice-presidente executivo do Centro de Política Internacional e ex-assessor do senador Bernie Sanders. “Prometer apoio incondicional, não importa o que aconteça, não é uma boa maneira de fazer alguém fazer algo diferente.”

Até os democratas centristas apelaram a mais pressão dos EUA para ajudar os civis. Até que haja uma “cessação das hostilidades”, disseram alguns senadores em um comunicado na semana passada após uma viagem à região, “É imperativo” que os Estados Unidos exijam que os israelenses eliminam os obstáculos que atrasam a entrega de “bens básicos necessários para sustentar a vida em Gaza”.

Israel afirmou que a interferência do Hamas e a ineficiência da ONU estão impedindo a ajuda humanitária. As autoridades israelitas estimaram que os militares estão matando um civil por cada “terrorista” do Hamas, uma proporção que insistem ser inferior às campanhas de contraterrorismo que outras nações conduziram, e dizem que isso demonstra o seu compromisso em proteger vidas inocentes. As autoridades dos EUA expressaram fortes dúvidas de que o calculo reflita a realidade em Gaza.

