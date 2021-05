Apesar da pandemia, volume de vendas de cerveja no Brasil é o maior desde 2014

Com as restrições de funcionamento de bares e o medo de contágio do coronavírus, o consumo de cerveja “migrou” para dentro de casa e o volume total de vendas atingiu um nível que não era visto há anos. A apuração é do G1.

Segundo o levantamento inédito da Euromonitor, que monitora o mercado, as vendas de cerveja no Brasil em 2020 atingiu 13,3 bilhões de litros, perdendo só para 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo. Por outro lado, dados da Kantar mostram que o consumo nas residências bateu um recorde histórico: aumento de 68,6% de brasileiros com mais de 18 anos bebendo cerveja dentro de casa.

Em relação ao faturamento, o crescimento foi ainda maior: de 9,9% na comparação com 2019. Com isso as vendas de cerveja totalizaram um mercado de R$ 184,5 bilhões.

Globalmente, o Brasil foi o único entre os cinco maiores mercados de cerveja com crescimento positivo em relação a 2020. E a cerveja foi, de longe, a bebida alcóolica mais vendida, seguida por cachaça (398,8 milhões de litros) e vinho (380 milhões de litros).

Veja também