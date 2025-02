Apesar da libertação de reféns em Gaza, exército de Israel prepara ‘planos de ataque’

O exército israelense prepara “planos de ataque”, enquanto prosseguem as trocas de reféns em Gaza por presos palestinos com o grupo islamista Hamas, declarou o chefe do Estado-maior, tenente-general Herzi Halevi, neste sábado (15).

“Simultaneamente ao enorme entusiasmo suscitado pelo retorno de cada refém, nós nos lembramos do nosso dever de trazer todos. Estamos mobilizando esforços imensos para isso, e ao mesmo tempo, preparamos planos de ataque”, disse Halevi, citado em um comunicado militar, sem dar mais detalhes.

