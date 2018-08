Apesar da fase artilheira de Romero, Corinthians pode ter a volta de Roger

O Corinthians deve ter mudanças para encarar o Atlético-PR, sábado, às 21 horas, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Osmar Loss deve poupar alguns jogadores e também contará com o retorno de outros atletas nessa partida, sendo que uma das novidades pode ser no ataque, onde Roger deve retornar ao time e fazer com que Romero deixe de ser centroavante, posição em que fez seis gols em três jogos recentemente.

Roger não jogou contra a Chapecoense por ter sido utilizado pelo Internacional na Copa do Brasil. Entretanto, ele está recuperado de problemas físicos e ficará a disposição para o duelo de sábado. Resta saber se como titular ou no banco. Loss está preocupado com a condição física dos atletas, mas também deixa claro que não pensa em Romero como referência na área.

“Acho que a gente jogar com mobilidade com os jogadores que hoje estão gera dificuldades para o adversário. Mas eu não vou abrir mão de quando eu tiver um centroavante de ter essa oportunidade de colocar e de dar a oportunidade de ele não ficar fixo, refém dos dois zagueiros. Porque todos nossos atacantes tem qualidade para jogar, sair da área e criar desequilíbrios. Não é porque vai jogar com um centroavante de ofício que a gente não vai ter essa mobilidade”, disse o treinador.

O próprio Romero admite que, embora tenha feito muitos gols, não se considera centroavante da equipe e vai entender caso volte a ser utilizado mais pelos lados. “Jonathas, Roger e Matheus Matias são da posição e sempre trabalharam assim. Nunca fui camisa 9, sempre joguei por fora, mas hoje estou jogando nessa posição e está dando certo. Estou feliz por isso, mas acho que essa posição pertence a outros jogadores”, ponderou o paraguaio.

A definição da equipe do Corinthians para enfrentar o Atlético-PR se dará nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, no último treinamento antes do confronto válido pelo Brasileirão.