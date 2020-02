Apesar da eliminação, Gilberto destaca a luta do Fluminense no 2º tempo

O lateral-direito Gilberto destacou a luta do Fluminense, apesar da eliminação para o Flamengo, após a derrota, por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. “Caímos de pé”, disse o defensor do time das Laranjeiras.

A imagem de decepção estava bem evidente nos semblantes dos jogadores tricolores, que perderam a chance de irem à final, após um primeiro tempo muito ruim da equipe.

“Nós pagamos a conta por causa do primeiro tempo. Não se pode sofrer três gols do jeito que a gente levou. Mas acho que no segundo tempo, nós mostramos o bom futebol que já mostramos em outros jogos nesta temporada”, continuou Gilberto, de cabeça baixa.

Para Henrique, os dois primeiros gols, sofridos nos oito minutos iniciais, atrapalharam o comportamento do time. “Depois dos gols, nós tivemos muitas dificuldades para colocar a bola no chão e fazer o nosso jogo. Pagamos o preço por isso. Mas lutamos muito e mostramos que vamos muito além neste ano.”

O meia Paulo Henrique Ganso enfatizou também o fato de os gols terem saído logo no início. “Em decisão não se pode tomar dois gols como a gente levou, mesmo porque o Flamengo é um time de alta qualidade e teríamos que manter o nível de concentração. No segundo tempo nós voltamos ligados, marcamos dois gols e demos sufoco neles. Foi uma pena perder desta forma.”