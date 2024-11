Apesar da derrota, Tyson não descarta voltar a lutar e explica mordidas na luva durante a luta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2024 - 3:13 Para compartilhar:

Apesar da derrota para Jake Paul, por pontos, neste início de madrugada, em Arlington, no Texas, Mike Tyson não descartou voltar a lutar como profissional, mesmo aos 58 anos de idade.

“Eu não sei se essa é a minha última vez no ringue ou não, depende da situação”, afirmou o boxeador, em entrevista logo após o combate.

Um dos motivos para continuar na ativa seja as premiações milionárias. Tyson vai receber US$ 80 milhões de bolsa e mais US$ 5 milhões do próprio Jake Paul por ter passado do quarto assalto no combate.

O ex-campeão mundial dos pesos pesados ainda mostrou bom humor ao explicar o motivo de morder as luvas durante a luta. “É uma mania. Tenho fixação por mordidas”, brincou, referindo-se à luta de 1007 contra Evander Holyfield, quando foi desclassificado por morder as orelhas do oponente.