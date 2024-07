Apesar da derrota, Ramón Díaz enaltece evolução do Corinthians: ‘Futebol, às vezes, é injusto’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 22:25 Para compartilhar:

O técnico Ramón Díaz minimizou a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo, na Arena MRV, em Nelo Horizonte, e enalteceu a entrega de seus jogadores em campo. Para o comandante, seu time merecia a vitória no confronto com os mineiros.

“Estou orgulhoso deste time porque vejo o crescimento. Criamos situações claras para definir o jogo. Estamos tristes porque merecíamos muito mais, criamos chances para vencer, mas no futebol nem sempre o resultado é justo”, comentou o técnico argentino. “Estamos transformando um time que não competia em uma equipe competitiva. Esses atletas sempre demonstraram atitude, alto nível técnico e gosto de ver como está evoluindo taticamente. Não vamos desistir.”

O auxiliar Emiliano Díaz se mostrou entusiasmado com o futebol apresentado pelo conjunto paulista, apesar do placar adverso, e previu uma rápida recuperação. “Vamos ganhar muito mais pontos do que perder se o time continuar com essa entrega. A avaliação é positiva, jogamos de igual para igual contra uma equipe difícil, no estádio deles”, afirmou. “O grupo está triste porque merecíamos muito mais, o futebol hoje foi injusto com o Corinthians.”

Ramón Díaz também explicou o aumento de rendimento do atacante Yuri Alberto desde sua chegada. “Quando eu era jogador, gostava que o treinador me desse confiança. Garro, Romero e Yuri jogaram com muita intensidade hoje, com uma aplicação tática difícil de observar em atacantes. Vamos continuar dando confiança, é assim que se cresce.”

Ramón e Emiliano se esquivaram de comentar sobre a arbitragem, mas os atletas não pouparam críticas, especialmente ao questionado pênalti sobre Paulinho, que resultou no gol da vitória dos anfitriões. “Foi um bom jogo, fizemos as melhores jogadas, mas o juiz decidiu o jogo. É trabalhar para continuar crescendo e buscar os pontos”, afirmou o goleiro Hugo Souza.

“Fizemos um grande jogo, tirando os dois pênaltis, o Atlético-MG não levou perigo, acho que o Hugo fez uma ou duas defesas”, disse Fagner. “O segundo pênalti acho que não toca, mas é difícil falar depois porque parece que está chorando.”