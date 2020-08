Apesar da derrota, Odair Hellmann destaca que o jogo foi equilibrado: ‘Igual em todos os aspectos’ Treinador segue sem vencer o Grêmio na casa do rival, desde quando comandava o Internacional. Esta foi a terceira derrota seguida do Fluminense em estreias no Brasileirão

Em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro 2020, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol e Diego Souza. Com o resultado, o técnico Odair Hellmann segue sem vencer os gaúchos na casa do adversário, desde a época em que comandava o Internacional. Já o Tricolor conheceu a sua terceira derrota seguida em estreias pela competição.

Após a partida, na coletiva de imprensa, o treinador analisou o desempenho da equipe e disse que o jogo foi bastante equilibrado. Para ele, o Fluminense teve boas chances de abrir o placar antes do gol de Diego Souza, aos 44 minutos do primeiro tempo. Ele também comentou sobre o posicionamento de Nenê durante o jogo.

– Como você disse, o jogo na minha avaliação foi igual em todos os aspectos. Acho que em termos de situações perigosas, talvez a gente tenha criado uma ou duas a mais. Até os 20 ou 25 minutos estávamos muito bem, criamos a nossa oportunidade com o Evanílson em boa triangulação e boa troca de passe. O Grêmio tem essa de posse de bola, já está há quatro anos jogando juntos – analisou, e completou.

– Nenê não é ponta. Nenê tem liberdade de circulação como meia para jogar entre as linhas. Quem dá velocidade são os laterais, são os jogadores de velocidade que vem pela frente, o Evanilson – disse.

Além disso, o comandante tricolor destacou o trabalho do técnico Renato Portaluppi frente à equipe gaúcha e disse que a relação entre ambos é de muito respeito. Antes do início da partida, os técnicos bateram um longo papo à beira do gramado, sem o uso das máscaras, após liberação da CBF.

– Renato é um cara que respeito muito, quatro anos à frente do Grêmio fazendo um excepcional trabalho. Mesmo mudando de um ano para o outro, conseguindo manter qualidade de jogo e entrosamento. Fomos ali bater um papo, saber como estão as coisas do Rio de Janeiro. Ali foi um papo, trocar experiências, e parceira e o respeito continuam – frisou.

Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. A equipe necessita da vitória para se recuperar na competição e conquistar a sua primeira vitória no Brasileirão 2020.

