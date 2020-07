Apesar da derrota, jogadores do Flu comemoram desempenho: ‘Amassamos os caras’

O Fluminense perdeu para o Flamengo por 2 a 1 neste domingo, na partida de ida da final do Campeonato Carioca, mas os jogadores deixaram o gramado do Maracanã exaltando o bom desempenho e acreditando na virada no segundo jogo, na quarta-feira.

Autor do gol do Fluminense na partida, o atacante Evanilson acredita que seu time foi muito superior e, se repetir a atuação, pode conquistar o título. “Fizemos um jogo maravilhoso. No segundo tempo, a gente mandou no jogo, mas em um contra-ataque bobo eles acabaram fazendo o segundo gol.”

Na sua avaliação, o tricolor “amassou” o rival. “De resto, amassamos os caras no segundo tempo. Quarta-feira temos outro jogo e vamos para cima para buscar o título”, disse o garoto de apenas 20 anos e vindo da base do Flu, em Xerém.

O lateral-direito Gilberto também gostou do desempenho do Fluminense e lamentou que o resultado não foi condizente com o que se apresentou em campo. “A gente sai com esse sentimento de que deixou tudo em campo, mas o resultado não veio. Fizemos um bom jogo, temos muito para melhorar até o próximo jogo para sair com a vitória e o título”, disse.

